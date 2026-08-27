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Tol Dalam Kota Ditutup Imbas Demo Ricuh di Gedung DPR

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |19:53 WIB
Tol Dalam Kota Ditutup Imbas Demo Ricuh di Gedung DPR
Tol dalam kota ditutup imbas demo ricuh di DPR.
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JAKARTA - Ruas jalan tol dalam kota, Gatot Subroto, Jakarta ditutup untuk pengendara imbas dari aksi demo yang berlangsung ricuh di Gedung DPR. Arus dua arah di jalur bebas hambatan tampak sepi.

Berdasarkan pantauan langsung di jalan tol dalam kota, Kamis (27/8/2026), sekira pukul 19.37 WIB, kendaraan sama sekali tak terlihat melintas di kedua arah jalur ini.

Kendaraan hanya terlihat dapat melintas di jalur luar tol dalam kota. Arus lalin di arteri depan Mapolda Metro Jaya sendiri terpantau lengang. Hanya beberapa kendaraan roda dua dan empat yang melintas.

Penutupan jalur tol ini terjadi usai demonstrasi pecah di depan Gedung DPR, malam hari ini.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

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