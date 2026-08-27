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Massa Aksi Demo 27 Agustus Masuki Jalur Tol Depan Gerbang Kompleks Parlemen

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |19:08 WIB
Massa Aksi Demo 27 Agustus Masuki Jalur Tol Depan Gerbang Kompleks Parlemen
Massa aksi Demo 27 Agustus memasuki jalan tol depan Kompleks Parlemen Senayan.
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JAKARTA - Massa aksi 27 Agustus di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat terus bertambah. Kali ini, kelompok yang merapat mayoritas terdiri dari pelajar.

Bahkan, massa tersebut mulai memasuki jalur tol yang berada di seberang Gerbang Utama Kompleks Parlemen.

Pantauan di lokasi, hal itu terjadi sekira pukul 18.34 WIB. Saat itu, terlihat sejumlah pelajar berlarian di dalam tol meski lalu lintas jalur tersebut dibuka.

Setelah itu, terdapat massa aksi yang menyalakan kembang api. Petasan tersebut diarahkan ke jalur arah Mampang.

Aksi tersebut kemudian diperingati oleh massa lain yang berada di tembok batas jalur arteri dengan jalur tol. Mereka mengingatkan agar tidak menyerang warga lainnya.

"Jangan warga woi," teriak massa aksi.

(Rahman Asmardika)

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