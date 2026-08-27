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Massa Aksi Terus Berdatangan hingga Malam, Polri Imbau Jaga Ketertiban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |19:22 WIB
Massa Aksi Terus Berdatangan hingga Malam, Polri Imbau Jaga Ketertiban
Massa Demo 27 Agustus masih berdatangan hingga malam hari.
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JAKARTA - Massa aksi hingga malam ini terus berdatangan dan bertahan setelah dipukul mundur oleh kepolisian. Menanggapi situasi ini, Polri mengimbau agar pedemo menjaga ketertiban dan keamanan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

"Polri mengajak seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kita hormati hak masyarakat lainnya untuk tetap menjalankan aktivitas dengan nyaman," kata Isir, Kamis (27/8/2026) malam.

Polri juga mengapresiasi gerakan AMPB yang telah bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung.

"Polri mengapresiasi AMPB dan seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja sama menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif selama penyampaian pendapat di muka umum," ujarnya.

Selain itu, Polri menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang turut berperan dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama kegiatan penyampaian aspirasi.

"Polri berterima kasih atas kerja sama seluruh masyarakat. Polri akan tetap konsisten memberikan pelayanan agar seluruh kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan nyaman," tutupnya.

(Rahman Asmardika)

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