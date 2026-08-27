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Situasi di Depan DPR Memanas, Polisi Imbau Massa Jaga Kondusivitas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |18:16 WIB
Situasi di Depan DPR Memanas, Polisi Imbau Massa Jaga Kondusivitas
Polisi di dalam gedung DPR (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Polisi mengimbau massa aksi yang berada di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, agar menjaga kondusivitas. Imbauan disampaikan saat situasi unjuk rasa mulai memanas pada Kamis (27/8/2026) sore.

Imbauan tersebut disampaikan polisi melalui pengeras suara dari mobil Raisa yang berada di sekitar lokasi aksi.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan, sejumlah massa mulai mencoba merobohkan Gerbang Utama Kompleks Parlemen sekitar pukul 17.10 WIB. Massa menggoyang-goyangkan gerbang utama berwarna hitam tersebut.

Meski digoyangkan berulang kali, gerbang masih tetap berdiri. Sejumlah massa bahkan terlihat berupaya mematahkan besi pada bagian gerbang untuk membuat lubang.

Tak hanya merusak gerbang, sejumlah massa juga terlihat melempar botol minum dan batu ke arah dalam halaman kompleks parlemen.

Polisi yang berjaga di dalam kompleks DPR kemudian membentuk barikade untuk mengantisipasi massa yang berupaya menerobos masuk.

Hingga pukul 17.45 WIB, sejumlah massa masih bertahan di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan. Situasi di lokasi masih berlangsung dinamis.

 

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