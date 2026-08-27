Hendak Menuju DPR, Ratusan Demonstran Dihadang Polisi di Flyover Gerbang Pemuda

JAKARTA - Ratusan demonstran yang hendak menuju titik aksi di depan gerbang utama Gedung DPR RI, tertahan di kolong jembatan layang (flyover) Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) siang.

Pantauan di lokasi, massa yang mayoritas merupakan mahasiswa itu dihadang aparat kepolisian yang berjaga di jalur menuju kompleks parlemen.

Selain mahasiswa, terlihat pula peserta aksi dari sejumlah organisasi sipil serta pengemudi ojek online yang hendak bergabung ke titik aksi di depan DPR.

"Buka, buka jalannya!" teriak sejumlah peserta aksi kepada petugas yang berjaga.

Namun, seruan tersebut tidak digubris aparat. Hingga pukul 14.15 WIB, massa masih tertahan di lokasi dan belum dapat melanjutkan perjalanan menuju gerbang utama DPR RI.

Rentetan aksi pada hari tersebut membuat ruas jalan di sekitar kompleks parlemen dipadati kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan. Salah satunya terjadi di Jalan Gerbang Pemuda lantaran banyak demonstran turun di kawasan tersebut untuk kemudian berjalan kaki menuju kompleks DPR.