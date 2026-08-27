Momen Polisi Temukan Golok di Tengah Kerumunan Massa Aksi DPR

Polisi sita golok di tengah massa aksi di DPR (foto: Okezone)

JAKARTA - Aparat kepolisian menemukan senjata tajam yang diduga berupa golok di tengah kerumunan massa aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Temuan tersebut terjadi saat demonstrasi yang diikuti berbagai elemen masyarakat berlangsung di kawasan parlemen.

Berdasarkan pantauan di lokasi, seorang pria diamankan polisi setelah diduga membawa senjata tajam. Pria tersebut sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum kemudian dibawa petugas. Situasi juga sempat ricuh.

Kericuhan terjadi ketika sejumlah anggota DPR hendak kembali ke gedung parlemen setelah menemui massa aksi.

Polisi kemudian memperlihatkan barang bukti berupa benda yang diduga golok dan dibalut kardus.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Elisa Partomuan Hutagalung mengatakan tidak ada peserta aksi yang ditahan terkait jalannya demonstrasi.

Namun, polisi mengamankan beberapa orang yang diduga membawa senjata tajam serta terlibat dalam aksi pencopetan.

"Ndak, kecuali tadi ada beberapa yang membawa senjata tajam dan ada yang melakukan copet," kata Reynold.