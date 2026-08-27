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Bentrok Masih Berlangsung di Flyover Slipi, Massa Serang Polisi dengan Petasan dan Kembang Api

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |21:04 WIB
Bentrok Masih Berlangsung di Flyover Slipi, Massa Serang Polisi dengan Petasan dan Kembang Api
Bentrokan massa dan aparat di Slipi.
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JAKARTA - Polisi masih berupaya membubarkan massa aksi 27 Agustus di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Namun, upaya polisi tersebut mendapatkan perlawanan dan memicu bentrokan di flyover Slipi.

Berdasarkan pantauan, aksi saling serang masih terjadi hingga pukul 20.33 WIB, dengan massa menyerang polisi menggunakan petasan dan kembang api. Situasi di atas flyover kini gelap gulita karena sejumlah lampu penerang jalan di jalur tersebut padam.

Kericuhan ini menjadi tontonan warga yang berkumpul di sekitar lokasi, tanpa mengindahkan imbauan polisi untuk menjauh. Sementara itu, polisi terlihat mengamankan sejumlah demonstran.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
demo demo ricuh bentrok
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