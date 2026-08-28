Tak Maju Caketum PBNU, Nasaruddin Umar Fokus Jadi Menag

JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar memilih fokus menjalankan tugasnya di Kabinet Merah Putih, di tengah munculnya dukungan agar dirinya maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menegaskan, Nasaruddin akan tetap menjalankan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

"Prof Nasaruddin Umar akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Agama," kata Kamaruddin dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah nama Nasaruddin santer disebut, dan mendapat dukungan untuk mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Jombang.

Kamaruddin mengatakan, Nasaruddin berkomitmen melanjutkan tugas yang diamanahkan Presiden Prabowo dalam pembinaan umat beragama. Ia akan tetap berkonsentrasi meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat, serta pendidikan agama dan keagamaan.

"Jadi Menag akan fokus membina umat beragama. Menag menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan muktamirin," ujar dia.