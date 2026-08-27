Tiba di Arena Muktamar NU, Prabowo Sungkem kepada KH Nurul Huda Djazuli

JOMBANG - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di lapangan Untung Surapati Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Jombang, Kamis (27/8/2026) sore ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kedatangan Kepala Negara langsung disambut oleh Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan pengasuh Ponpes Bahrul Ulum, KH. Hasib Wahab Chazbullah.

Mengenakan baju koko berwarna putih yang dipadukan peci hitam, Prabowo masuk ke arena Muktamar dengan menyalami satu per satu yang berada di barisan depan.

Ada momen menarik ketika Presiden bertemu dengan KH. Nurul Huda Djazuli. Prabowo terlihat langsung merendahkan badannya, dan langsung sungkem kepada KH. Nurul Huda Djazuli.

KH. Nurul Huda juga memeluk erat dan mencium Prabowo. Kemudian, setelah momen tersebut, Presiden kembali melanjutkan untuk menyalami satu per satu tokoh NU hingga tamu undangan yang hadir.

Saat Presiden duduk, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubbanul Wathon. Setelah itu, dilanjutkan dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an.

(Awaludin)

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