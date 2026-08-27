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Gibran hingga JK Hadiri Muktamar Ke-35 NU di Jombang

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |15:56 WIB
Gibran hingga JK Hadiri Muktamar Ke-35 NU di Jombang
Wapres RI Gibran Rakabumingraka (foto: Okezone/Felldy)
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JOMBANG - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming turut menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar pada Kamis (27/8/2026) sore di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran datang mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan jas serta peci berwarna hitam. Kehadiran Gibran disambut Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Tak hanya Wapres, sederet Menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir di arena Muktamar ke-35 NU. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian terlihat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terlihat hadir di arena Muktamar. Tak hanya itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin juga terlihat berada di arena Muktamar.

Berdasarkan informasi yang diterima, Presiden Prabowo Subianto sedang menuju arena Muktamar ke-35 NU. Kepala Negara rencananya akan membuka forum tertinggi dalam organisasi NU tersebut.
 

(Awaludin)

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