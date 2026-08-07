Menuju Muktamar NU, Gus Rozin Gaungkan Penguatan Pesantren dan Ukhuwah Nahdliyah

JAKARTA - Dukungan terhadap KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin terus menguat menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Kali ini, dukungan datang dari jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Banten, dalam agenda silaturahim yang digelar di Pondok Pesantren Qothrotul Falah, Kabupaten Lebak, pada Kamis (6/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus forum penyampaian gagasan Gus Rozin mengenai arah penguatan organisasi NU ke depan. Di hadapan para pengurus PWNU dan PCNU se-Banten, ia menekankan pentingnya memperkuat ukhuwah nahdliyah, memajukan pesantren, serta meneguhkan posisi NU sebagai Shodiqul Hukumah atau mitra strategis pemerintah.

Menurut Gus Rozin, kekuatan Nahdlatul Ulama harus diawali dengan solidnya persaudaraan di lingkungan internal organisasi.

"Ukhuwah Nahdliyah ini adalah ukhuwah antara jamaah dan jam'iyah," ujar Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Ia menilai, persaudaraan yang kokoh menjadi modal utama bagi NU untuk terus menjalankan khidmat kepada umat sekaligus menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan kebangsaan.