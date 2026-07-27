Tokoh Senior NU Tekankan Pentingnya Netralitas saat Muktamar PBNU

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri sekaligus membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan di Lapangan Untung Suropati Tambakberas, Jombang, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Forum musyawarah tertinggi NU ini dijadwalkan berlangsung lima hari.

Tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Hamid Rahayaan berharap muktamar organisasi Islam terbesar tersebut akan berjalan lancar dan netral.

"Serahkan NU kepada orang-orang yang netral dan tidak terikat dengan partai politik untuk mengendalikan organisasi ini. Kita tidak ingin NU dibawa ke politik praktis," ujar Abdul Hamid, Senin (27/7/2026).

Hamid menyodorkan dua figur yang dinilainya independen, memiliki rekam jejak manajerial yang matang, serta diakui di level nasional maupun internasional. Hal ini untuk membawa NU keluar dari konflik internal dan polemik politik. Yaitu Kiai Nasaruddin Umar dan Kiai Marsudi Syuhud.

“Kiai Nasaruddin Umar dikenal luas sebagai akademisi, ulama berpandangan sejuk, serta tokoh dialog antar-umat beragama yang aktif dalam forum-forum internasional. Kepemimpinannya yang moderat dan bebas dari afiliasi partai politik menjadikannya sosok pengayom yang ideal bagi warga Nahdliyin,” ujarnya.

Sedangkan Kiai Marsudi Syuhud kata dia adalah tokoh senior NU yang saat ini menjabat sebagai salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan mantan Ketua PBNU.