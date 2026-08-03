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Gus Salam Dorong NU Perkuat Kemandirian Ekonomi Umat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |15:34 WIB
Gus Salam Dorong NU Perkuat Kemandirian Ekonomi Umat
Gus Salam Dorong NU Perkuat Kemandirian Ekonomi Umat
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JAKARTA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Kiai Abdussalam Shohib alias Gus Salam, bersilaturahmi bersama jajaran PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di Lombok Tengah.

Gus Salam yang juga cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Bisri Syansuri, ini menegaskan rangkaian kunjungan yang dilakukannya bukan didorong kepentingan pribadi, melainkan menjalankan arahan guru.

“Karenanya, saya adalah santri sendiko dawuh mengikuti arahan, perintah dan nasehat guru-kyai serta masyayikh NU dan pesantren. Ketika saya diperintah untuk ikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU melalui muktamar ke35, nanti, saya tetap sam’an wa tho’atan,” ujar Gus Salam, Senin (3/8/2026).

Menurut Gus Salam, ikhtiarnya telah ia lakukan di 27 provinsi. Dalam silaturahmi berdialog menyerap aspirasi, sekaligus membangun kepercayaan dengan PWNU-PCNU, fungsionaris dan tokoh-tokoh NU.

Namun jika dia ditakdirkan menjadi pimpinan PBNU, kelak. Sesungguhnya, dirinya bukanlah pemimpin, tapi santri yang meladeni (mengurus) NU.

Pemimpin NU tetaplah Hadratussyeikh Mbah Hasyim As’ari, Mbah Wahab, Mbah Bishri dan Para Pendahulu NU.  “Kesimpulannya, karena ini dawuhnya kiyai, kita berusaha semaksimal mungkin,”sebutnya.

Di hadapan pengurus PWNU-PCNU se-NTB, Gus Salam memberi sorotan pada gagasan peran dan tanggung jawab NU berdasar potensi dan peluang di daerah. Salah satunya sektor pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB.

“NU harus mendorong, bahkan memfasilitasi keberdayaan ekonomi warga NU di sektor pariwisata. Wisata halal tentunya, namun berkualitas dan inklusif. Karena potensi ekonomi pariwisata di NTB sangat besar,” ujar Gus Salam.

 

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Topik Artikel :
Muktamar NU NU PBNU
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