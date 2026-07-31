Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Muktamar, Eks Ketua PBNU: Pemilihan Pimpinan NU Bukan Sekadar Election

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |20:09 WIB
Jelang Muktamar, Eks Ketua PBNU: Pemilihan Pimpinan NU Bukan Sekadar Election
Diskusi Suluh Nahdliyin (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hanief Saha Ghafur, mendorong penguatan institusi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menjelang Muktamar ke-35 NU yang digelar bulan depan. Penguatan AHWA ditujukan agar penunjukan pimpinan PBNU bukan sekadar pemilihan belaka, tetapi melalui proses seleksi yang ketat.

AHWA merupakan lembaga yang diisi sejumlah kiai sepuh atau ulama terpercaya. Adapun tugas AHWA yakni memilih pemimpin tertinggi NU.

"Penguatan AHWA penting sekarang. Penguatan AHWA ini bukan hanya sekadar memilih Rais Aam, tapi juga AHWA ini penting untuk menunjukkan bahwa NU itu bukan election, tapi selection. Ya, selection itu berbasis kriteria, indikator, ya," ujar Hanief dalam diskusi yang digelar Suluh Nahdliyin di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Menurut Hanief, AHWA yang kuat dapat memilih pemimpin NU berdasarkan kualifikasi, bukan sekadar memilih. Ia menilai tugas dan wewenang AHWA bukan hanya memilih Rais Aam, tetapi juga menyeleksi dan menentukan Ketua Umum PBNU.

"Saya setuju AHWA itu bukan hanya memilih syuriah, gitu ya. Bukan sekadar memilih Rais Aam, tapi juga memilih, menyeleksi ketua umum terpilih, gitu," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229048/nu-rZcY_large.jpg
Jelang Muktamar NU, Kiai Zulfa Dorong Tradisi Menulis Kitab di Kalangan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/340/3221769/pbnu-1XWr_large.jpg
Mubes DIY Dorong PBNU Kembali ke Khittah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215304/forum_pwnu-fwjT_large.jpg
Datangi Markas PBNU, Forum PWNU Desak Muktamar Digelar Paling Lambat Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213277/pbnu-gdIv_large.jpg
Saat Gus Dur Rapat Pakai Bahasa Arab karena Diawasi Intel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199806/pbnu-82Na_large.jpg
Jelang Muktamar, PBNU Butuh Sosok Seperti Kiai Kafabihi Mahrus Lirboyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199704/viral-JfKz_large.jpg
Heboh Logo NU Diedit Jadi ‘Netanyahu United’, Polda Metro: Dalam Penyelidikan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement