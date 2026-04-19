Saat Gus Dur Rapat Pakai Bahasa Arab karena Diawasi Intel

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |05:00 WIB
Saat Gus Dur Rapat Pakai Bahasa Arab karena Diawasi Intel
Saat Gus Dur Rapat Pakai Bahasa Arab karena Diawasi Intel
JAKARTA - Di zaman Orde Baru, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU sering dikuntit intel pemerintah, karena Gus Dur tergolong tokoh yang kritis terhadap pemerintah saat itu.

Pada Muktamar NU di Situbondo, di mana NU memutuskan kembali ke khittahnya, para intel berkeliaran di arena muktamar, bahkan para agen pemerintah menyusup masuk ke ruang-ruang sidang, memata-matai setiap pembicaraan para kiai.

Dalam sebuah rapat penting yang dihadiri oleh para kiai yang membahas tentang Pancasila, tiba-tiba Gus Dur meminta Kiai Tolchah Mansoer dan Kiai Achmad Siddiq agar memimpin sidang dan berpidato menggunakan bahas Arab.

Kiai Tolchah dan Kiai Achmad yang belum paham sepenuhnya maksud Gus Dur segera memimpin rapat menggunakan bahasa Arab. Rapat berjalan mulus karena, tentu saja, para kiai yang hadir memahami bahasa Arab sepenuhnya.

Setelah  rapat, Kiai Tolchah Mansoer bertanya kepada Gus Dur mengenai hal tadi. “Mas, rapat kita di dalam tadi itu diawasi oleh intelnya pemerintah, makanya sampeyan saya suruh berbahasa Arab. Mengapa? Karena intelnya pemerintah itu intel kepet (abangan) yang nggak bisa bahasa Arab..hehehe.”

Dalam buku “Belajar dari Kiai Sahal”, termuat kisah bagaimana dengan cara yang khas Kiai Sahal menghadapi jaringan telik sandi pemerintah.

Pernah, dalam suatu acara besar yang digelar selama beberapa hari, Kiai Sahal selalu rutin diantar jemput oleh seseorang bertubuh tegap memakai sepeda motor.

 

