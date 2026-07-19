Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cucu Pendiri NU Sebut Sepak Bola Satukan Semua Perbedaan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |14:29 WIB
Cucu Pendiri NU Sebut Sepak Bola Satukan Semua Perbedaan
Cucu Pendiri NU Sebut Sepak Bola Satukan Semua Perbedaan
A
A
A

JAKARTA- Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Kiai Lukman Hakim Hamid, menegaskan, sepak bola tidak sekadar olah raga favorit rakyat. Namun juga menjadi ajang silaturahmi diantara kiai-kiai muda pesantren, santri dan masyarakat, terutama di Jawa Timur.

“Ini bukan sekadar bola. Ini hiburan rakyat, ini silaturahim. Capek kan lihat berita-berita korupsi di tanah air hingga konflik saling serang di Timur Tengah," ujar Kiai Lukman, Minggu (19/7/2026).

Gus Lukman—panggilan akrabnya – menjelaskan, bagi pecinta bola, final Piala Dunia 2026 ini adalah puncak dari sebulan penuh drama, air mata, dan kejutan dunia seakan berhenti sejenak.

Bahkan para kandidat calon ketua umum PBNU yang bakal bertarung di Muktamar ke-35 NU, akhir Agustus nanti, semua bakal duduk bersama di depan layar yang sama, dengan harapan dan doa yang sama: semoga tim jagoannya menang.

“Sepak bola menyatukan bahasa, menyatukan doa, dan menyatukan sorak-sorai dari penjuru manapun sampai pesantren. Itu hebatnya bola. Tapi NU juga hebat lho. Kan simbol NU bola dunia, dan NU diperebutkan, sekaligus menyatukan,” tutup Gus Lukman.

Sementara itu, Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, Kiai Abdussalam Shohib alias Gus Salam sepakat dengan pernyataan Gus Salam yang menyebut sepak bola menyatukan semua perbedaan.

Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Bisri Syansuri ini juga mengungkapkan prediksinya dalam filnal Piala Dunia 2026, antara Argentina vs Spanyol yang akan berlangung pada dini hari nanti.  

“Ini pertarungan mental juara, Argentina melawan agresifitas Spanyol. Tim Tango punya mental juara dan berpengalaman di partai final,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/51/3230982//argentina-6Mlc_large.jpg
Perjalanan Timnas Argentina ke Final Piala Dunia 2026: Selalu Menang dan Magis Messi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/51/3230978//spanyol-Xuma_large.jpg
Perjalanan Timnas Spanyol ke Final Piala Dunia 2026: Raih Gelar Juara Kedua?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/51/3230971//spanyol_vs_argentina-pq9R_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/51/3230961//bukayo_saka-Cbfn_large.jpg
Kata-Kata Bukayo Saka Usai Cetak Hattrick Antar Timnas Inggris Juara 3 Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/51/3230947//kylian_mbappe-Ayjv_large.jpg
Salip Lionel Messi, Kylian Mbappe Resmi Jadi Top Skor Sepanjang Masa Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/51/3230945//timnas_inggris_rebut_peringkat_tiga_piala_dunia_2026-CDQr_large.jpg
Hasil Timnas Prancis vs Inggris di Perebutan Posisi 3 Piala Dunia 2026: Drama 10 Gol, The Three Lions Menang 6-4!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement