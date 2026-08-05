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Pria di Gianyar Bali Tewas Misterius Terjepit Batu Pemecah Ombak

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |04:00 WIB
Pria di Gianyar Bali Tewas Misterius Terjepit Batu Pemecah Ombak
Ilustrasi AI
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GIANYAR - Seorang pria ditemukan tewas di sela-sela batu pemecah ombak di Pantai Purnama, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (5/8/2026). Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban sambil menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit.

Korban pertama kali ditemukan warga yang sedang beraktivitas di sekitar pantai. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada polisi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang langsung menuju lokasi.

Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena posisi korban terjepit di antara batu pemecah ombak. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa menggunakan ambulans PMI ke Rumah Sakit (RS) Prof. Ngoerah Denpasar untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Sukawati Kompol I Nyoman Wiranata mengatakan, setelah menerima laporan penemuan jenazah, polisi kemudian mengerahkan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan mengamankan tempat kejadian perkara.

"Posisi korban jatuh terhimpit di sela-sela batu di pinggir pantai. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Sanglah dulu," ujar Kompol I Nyoman Wiranata.

Selain mengevakuasi korban, polisi juga menemukan mobil yang diduga milik korban di sekitar lokasi. Hingga kini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

 

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Topik Artikel :
Bali Bunuh diri mayat pria
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