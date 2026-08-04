Widi Tewas Diduga Dianiaya Sejumlah Polisi karena Dituduh Main Judol

PASURUAN - Seorang warga tewas diduga dianiaya oknum polisi saat diamankan terkait laporan aktivitas judi online di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dua anggota Polsek Beji yang berada di lokasi kejadian kini diperiksa Propam Polres Pasuruan.

Korban bernama Widi Nurcahyono, warga Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dia meninggal dunia setelah diamankan petugas.

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno mengatakan, Kapolres Pasuruan telah menyampaikan belasungkawa dan permintaan maaf kepada keluarga korban serta masyarakat.

“Dari Pak Kapolres mengucapkan belasungkawa dan meminta maaf kepada pihak korban dan masyarakat. Yang jelas dari Polres membentuk tim khusus untuk memeriksa saksi, apabila dari rekan-rekan anggota melakukan kesalahan saat penyelidikan akan ditindak tegas,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, Kkeluarga menduga Widi mengalami kekerasan ketika petugas menindaklanjuti informasi mengenai dugaan aktivitas judi online di tempatnya bekerja. Sejumlah luka terlihat pada tubuh korban, tetapi penyebab pasti kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan penyelidikan.