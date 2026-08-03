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Bule AS Mabuk Bikin Onar di Sukabumi, Langsung Dideportasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |23:01 WIB
Bule AS Mabuk Bikin Onar di Sukabumi, Langsung Dideportasi
Bule AS dideportasi usai bikin onar di Sukabumi (Foto: Dok/Jonathan S)
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JAKARTA - Warga Negara Asing (WNA) berinisial ECC (59) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Sukabumi setelah dilaporkan mabuk dan berbuat onar di salah satu permukiman warga di Kota Sukabumi. ECC dideportasi sejak Jumat 31 Juli 2026.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan, menjelaskan ECC merupakan pemegang Visa on Arrival (VoA). Pada Rabu 29 Juli, ECC dilaporkan ke polisi lantaran berbuat onar di permukiman warga setelah tidak bisa masuk ke rumah yang ia sewa.

"Ia diamankan warga pada Rabu (29/07) dini hari karena membuat kegaduhan ketika tidak bisa masuk ke rumah yang ia sewa. Ditengarai ECC berada dalam pengaruh alkohol saat kejadian berlangsung," ujar Henki, Senin (3/8/2026).

Menurut Henki, saat itu ECC bahkan berupaya merusak fasilitas dengan memukul pintu dan pagar. Perbuatan tersebut dilakukan sambil memaki-maki warga setempat.

"Warga sekitar menyebutkan bahwa ECC berupaya merusak fasilitas dengan memukul pintu dan pagar sambil memaki warga," ujar Henki.

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