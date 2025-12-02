Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WN Swedia Dideportasi Diduga Terlibat Kejahatan Serius

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:11 WIB
WN Swedia Dideportasi Diduga Terlibat Kejahatan Serius
WN Swedia dideportasi (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi warga negara (WN) Swedia berinisial GR (34). Hal itu dilakukan setelah menerima permintaan bantuan pencarian dari Otoritas Kepolisian Swedia yang menduga keterlibatan GR dalam kejahatan kekerasan serius di Swedia.

Dijelaskan bahwa GR pertama kali tercatat masuk ke Indonesia pada 7 Agustus 2025 dengan menggunakan visa on arrival. Kemudian, pada 5 November 2025, Otoritas Kepolisian Swedia mengirimkan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, meminta bantuan untuk memulangkan GR ke Swedia.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian segera berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk melakukan pelacakan.

Setelah dilakukan pengecekan sistem, GR diketahui overstay lebih dari 60 hari. Atas hal itu, Imigrasi memasukkan GR ke dalam daftar Subject of Interest (SOI) untuk mencegahnya keluar dari wilayah Indonesia. GR selanjutnya ditangkap petugas di Bandara Soekarno–Hatta saat hendak bepergian pada Selasa 18 November 2025.

"Kami bertindak setelah menerima permintaan resmi dari Otoritas Kepolisian Swedia. GR dicurigai terlibat dalam kejahatan kekerasan serius di Swedia selama setahun terakhir dan terlacak berada di Indonesia sejak Agustus 2025 meskipun belum masuk ke dalam red notice Interpol," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, Selasa (2/12/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030617/13-warga-taiwan-pelaku-kejahatan-dideportasi-dan-dicekal-masuk-indonesia-8hey0zGQiY.jpg
13 Warga Taiwan Pelaku Kejahatan Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/18/2891713/4-wanita-yang-ditemukan-di-dalam-truk-di-prancis-terancam-deportasi-dalam-waktu-30-hari-YnLTWYV2L9.jpg
4 Wanita yang Ditemukan di Dalam Truk di Prancis Terancam Deportasi dalam Waktu 30 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/244/2827676/pamer-alat-vital-bule-cantik-asal-denmark-diusir-dari-bali-0a4tOnp3Tp.jpg
Pamer Alat Vital, Bule Cantik Asal Denmark Diusir dari Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/337/2820549/modus-ngaku-polisi-52-wn-china-sindikat-fraud-internasional-dideportasi-uta9VrkCKy.jpg
Modus Ngaku Polisi, 52 WN China Sindikat Fraud Internasional Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/15/244/2799006/seorang-ibu-asal-jepang-dan-anaknya-dideportasi-dari-bali-O6KkPEsSqU.jpg
Seorang Ibu Asal Jepang dan Anaknya Dideportasi dari Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/01/244/2773189/bule-rusia-dideportasi-lantaran-jadi-investor-abal-abal-di-bali-BxL8tshTlR.jpg
Bule Rusia Dideportasi Lantaran Jadi Investor Abal-abal di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement