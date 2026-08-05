Dikira Sampah, Mayat Mutilasi Tanpa Kaki di Depok Sempat Dibakar Warga

JAKARTA - Masyarakat dihebohkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang diduga menjadi korban mutilasi di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Jasad tersebut ditemukan di dalam karung sehingga awalnya dikira berisi sampah yang dibuang di lahan kosong.

Karung tersebut sempat dibakar warga karena sudah berhari-hari tergeletak di lokasi. Namun, saat api mulai melelehkan bagian karung, warga justru dibuat syok setelah melihat potongan tubuh manusia di dalamnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, jasad korban ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB pada Selasa, 4 Agustus 2026. Menurutnya, korban dibungkus menggunakan plastik hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam karung beras.

"Dimasukkan ke dalam karung beras yang dibungkus plastik berwarna hitam," kata Budi, dikutip Rabu (5/8/2026).

Budi menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, karung tersebut awalnya tidak menimbulkan kecurigaan karena dikira berisi sampah. Karena mengira hanya berisi sampah, saksi MR kemudian berinisiatif membakar karung tersebut.