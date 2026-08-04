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Mayat Tanpa Kaki dalam Karung di Depok Sempat Dikira Sampah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |20:20 WIB
Mayat Tanpa Kaki dalam Karung di Depok Sempat Dikira Sampah
Penemuan mayat mutilasi (foto: freepik)
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DEPOK - Polisi masih menyelidiki penemuan jasad manusia tanpa kedua kaki di sebuah lahan kosong di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Sebelum terungkap, jasad tersebut sempat dikira tumpukan sampah oleh warga dan bahkan nyaris dibakar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, jasad pertama kali ditemukan oleh seorang saksi berinisial H. Saat itu, jasad dibungkus menggunakan kantong plastik hitam yang dilapisi karung beras.

"Saksi melihat sebuah karung berada di lokasi tersebut dan mengira karung tersebut berisi sampah sehingga tidak menaruh kecurigaan. Keberadaan karung tersebut kemudian diberitahukan kepada adiknya, MR," kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Selasa sekitar pukul 15.30 WIB, saksi MR berniat membakar karung yang diduga berisi sampah tersebut. Namun, saat karung mulai terbakar dan meleleh, ia justru melihat bagian tubuh manusia di dalamnya.

"MR bermaksud membakar karung yang diduga berisi sampah. Saat karung terbakar dan sebagian meleleh, saksi melihat bagian tubuh manusia di dalamnya, kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas," jelas Budi.

 

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