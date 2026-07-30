Tetesan Darah dari Lantai Atas Ungkap Penemuan Mayat Wanita di Kamar Kos

JAKARTA - Seorang wanita berinisial M ditemukan tewas mengenaskan di kamar kos di Jalan Makaliwe, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Korban ditemukan berawal dari adanya tetesan darah yang menetes ke lantai bawah.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan menjelaskan, korban ditemukan tak bernyawa pada Rabu (29/7) sekira pukul 18.00 WIB.

“Saksi melihat ada tetesan darah dari lantai atas. Kemudian saksi melaporkan ke ketua RT bahwa terdapat darah di TKP. Setelah itu, saksi 1 dan RT melapor ke saksi 3 selaku ketua RW,” kata AKP Wisnu Wirawan saat dihubungi, Kamis (30/7/2026).

Selanjutnya, para saksi berusaha untuk mencari asal tetesan darah tersebut. Saat itu juga, saksi menemukan adanya pintu kamar yang terkunci.

“Setelah itu, saksi membuka paksa pintu kamar kos tersebut dan melaporkan kejadian ke Polsek Grogol Petamburan,"ujarnya.

"Selanjutnya, petugas dipimpin Pawas Ipda Sutrisno dan piket Reskrim bersama piket Samapta dan Iden mendatangi TKP dan benar korban kedapatan telah meninggal dunia,” lanjut dia.