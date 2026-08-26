Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Muktamar NU, Ribuan Jemaah Gelar istigasah dan Manaqib Kubro di Tambakberas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |23:01 WIB
Jelang Muktamar NU, Ribuan Jemaah Gelar istigasah dan Manaqib Kubro di Tambakberas
Ribuan Jemaah Gelar istigasah dan Manaqib Kubro di Tambakberas
A
A
A

JOMBANG– Ribuan jemaah thariqah berkumpul di Pondok Pesantren Al-Amanah 2 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur jelang  Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dihelat pada 27–31 Agustus 2026.

Mereka mengikuti Istigasah dan Manaqib Kubro yang digelar Idarah Aliyyah Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (Jatman). Majelis tersebut digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Mudir Ali Jatman masa khidmah 2024–2029, Kiai Ali Masykur Musa, mengatakan penguatan ruhani menjadi tema utama karena dimensi spiritual memiliki kekuatan untuk mempertemukan berbagai perbedaan.

Menurutnya, para pengamal thariqah memiliki peran penting dalam menjaga suasana kebersamaan, khususnya menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

“Kita sengaja mengambil tema ini untuk memperkokoh ruhaniyah. Ruhaniyah yang mempertemukan silaturahim ruhaniyah. Hanya dengan ruhani itulah yang berbeda dapat dipertemukan menjadi satu,” ujar Ali Masykur Musa dalam tausiyahnya, dikutip, Rabu (26/8/2026).

Dia menegaskan, semangat tersebut pada akhirnya bermuara pada persatuan dan kemaslahatan yang lebih luas.

“Dari ujung menjadi satu. Satu untuk Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama untuk Indonesia, dan Indonesia untuk perdamaian dunia,” katanya.

Ali Masykur juga mengajak para ahli dzikir dan pengamal thariqah untuk mendoakan para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan dalam Muktamar NU.

Menurutnya, dzikir yang dilakukan secara istiqamah merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat ruhani sekaligus menjaga kesejukan dalam kehidupan organisasi.

“Kita doakan para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan Muktamar NU disatukan melalui doa Jatman. Semoga Muktamarnya adem, ayem, rukun, dan guyub,” tuturnya.

Ali berharap majelis Istigasah dan Manaqib Kubro tersebut menjadi bagian dari ikhtiar batin agar Muktamar ke-35 NU berjalan aman, lancar, dan menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Muktamar NU NU PBNU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/340/3238400//forum_ulama_nahdliyin-HMS3_large.jpg
Gelar Halaqah, Forum Ulama Nahdliyin Refleksi Kepemimpinan PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/337/3238157//pemerintah-ghVJ_large.jpg
PBNU Gencar Cegah Kekerasan di Pesantren, Pratikno: Perlindungan Anak Jadi Perhatian Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/337/3237837//pbnu-OXAN_large.jpg
Jelang Muktamar, Waketum MUI Kiai Marsudi Masuk Radar Calon Ketum PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/337/3237784//pbnu-mJB5_large.jpg
Cucu Pendiri NU Gus Salam Optimis Raih 60 Persen Pemilik Suara di Muktamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/337/3237764//pbnu-1Pep_large.jpg
"Paket Istana" versus Kiai Sepuh, Jelang Muktamar ke-35: Pertempuran Baru Ipul Lawan Yahya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/337/3237728//forum_ulama-PEeB_large.jpg
Jelang Muktamar NU, Para Ulama Komitmen Tolak ‘Serangan Fajar’
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement