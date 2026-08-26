Jelang Muktamar NU, Ribuan Jemaah Gelar istigasah dan Manaqib Kubro di Tambakberas

Ribuan Jemaah Gelar istigasah dan Manaqib Kubro di Tambakberas

JOMBANG– Ribuan jemaah thariqah berkumpul di Pondok Pesantren Al-Amanah 2 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dihelat pada 27–31 Agustus 2026.

Mereka mengikuti Istigasah dan Manaqib Kubro yang digelar Idarah Aliyyah Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (Jatman). Majelis tersebut digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Mudir Ali Jatman masa khidmah 2024–2029, Kiai Ali Masykur Musa, mengatakan penguatan ruhani menjadi tema utama karena dimensi spiritual memiliki kekuatan untuk mempertemukan berbagai perbedaan.

Menurutnya, para pengamal thariqah memiliki peran penting dalam menjaga suasana kebersamaan, khususnya menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

“Kita sengaja mengambil tema ini untuk memperkokoh ruhaniyah. Ruhaniyah yang mempertemukan silaturahim ruhaniyah. Hanya dengan ruhani itulah yang berbeda dapat dipertemukan menjadi satu,” ujar Ali Masykur Musa dalam tausiyahnya, dikutip, Rabu (26/8/2026).

Dia menegaskan, semangat tersebut pada akhirnya bermuara pada persatuan dan kemaslahatan yang lebih luas.

“Dari ujung menjadi satu. Satu untuk Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama untuk Indonesia, dan Indonesia untuk perdamaian dunia,” katanya.

Ali Masykur juga mengajak para ahli dzikir dan pengamal thariqah untuk mendoakan para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan dalam Muktamar NU.

Menurutnya, dzikir yang dilakukan secara istiqamah merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat ruhani sekaligus menjaga kesejukan dalam kehidupan organisasi.

“Kita doakan para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan Muktamar NU disatukan melalui doa Jatman. Semoga Muktamarnya adem, ayem, rukun, dan guyub,” tuturnya.

Ali berharap majelis Istigasah dan Manaqib Kubro tersebut menjadi bagian dari ikhtiar batin agar Muktamar ke-35 NU berjalan aman, lancar, dan menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.