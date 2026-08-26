Massa AMPB Kembali Berdatangan ke Gedung DPR Jelang Demo 27 Agustus

JAKARTA - Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali mendatangi depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026). Mereka datang menjelang aksi 27 Agustus 2026.

Dari pantauan Okezone di lapangan, massa AMPB telah mendirikan posko di depan gerbang utama. Tampak sejumlah spanduk dan bendera dipasang di sekitar gerbang utama.

Sejumlah warga pun turut berkumpul di sekitar posko tersebut. Hal itu membuat ruas jalan di depan gerbang utama sedikit tersendat. Namun, aparat kepolisian bersiaga dan mengatur arus lalu lintas.

Terpantau, sejumlah aparat kepolisian juga terlihat bersiaga di sekitar area Kompleks Parlemen. Namun, tak terlihat kendaraan taktis (rantis) di sana.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Dalam unjuk rasa itu, mereka menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.