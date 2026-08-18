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Demo Berjalan Kondusif, Polisi Ungkap Sempat Bantu Mahasiswa Pingsan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |23:02 WIB
Demo Berjalan Kondusif, Polisi Ungkap Sempat Bantu Mahasiswa Pingsan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), telah berakhir dengan aman dan kondusif.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, pihaknya mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib selama aksi berlangsung.

“Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan penyampaian aspirasi di depan umum sudah selesai dilaksanakan, berjalan aman dan kondusif. Kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini sudah menyampaikan aspirasinya dan semua berjalan kondusif,” kata Budi di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Dalam pengamanan aksi tersebut, polisi juga memberikan bantuan medis kepada seorang mahasiswa berinisial AF yang sempat pingsan saat demonstrasi berlangsung. Mahasiswa itu ditangani tim gabungan TNI dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya sebelum dibawa ke Rumah Sakit Budhi Asih.

“Yang bersangkutan juga dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Budha Asih, alhamdulillah kondisinya juga sudah sadar,” ujarnya.

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