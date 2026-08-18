Demo Mahasiswa Bubar, Jalan Jenderal Sudirman Jakpus Kembali Dibuka

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat kembali normal setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah aliansi mahasiswa memutuskan membubarkan diri secara tertib dari lokasi aksi demonstrasi pada Selasa (18/8/2026) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sebagian massa aksi yang sebelumnya memadati kawasan Jalan Jenderal Sudirman mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB. Meski demikian, sejumlah mahasiswa masih berkumpul di depan barikade polisi.

Tak lama kemudian, para mahasiswa mulai membubarkan diri ke arah Senayan. Personel kepolisian mulai membuka barikade secara bertahap, disusul masuknya kendaraan roda dua dan roda empat dari arah Senayan menuju Bundaran HI sekitar pukul 19.00 WIB. Petugas Kepolisian Lalu Lintas yang bersiaga di lokasi langsung melakukan penataan arus guna mengurai kemacetan yang sempat mengular.

Sekadar informasi, BEM UI dan sejumlah aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup penghentian penindasan terhadap rakyat, KKN, represivitas aparat, dan proyek-proyek tertentu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka juga mendesak penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, perwujudan reforma agraria, evaluasi PSN, serta pemulihan daerah bencana di Sumatera dan Flores.

(Arief Setyadi )

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