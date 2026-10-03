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Brigjen Hendra Kurniawan Jadi Kapolda Banten, Sosoknya Dikira Terlibat Kasus Ferdy Sambo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |12:59 WIB
Brigjen Hendra Kurniawan Jadi Kapolda Banten, Sosoknya Dikira Terlibat Kasus Ferdy Sambo
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi sejumlah jabatan Kapolda. Salah satunya adalah Brigjen Hendra Kurniawan sebagai Kapolda Banten.

Brigjen Hendra Kurniawan ditunjuk sebagai Kapolda Banten melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 untuk menggantikan Irjen Hengki yang dipercaya menjadi Kapolda Jawa Barat.

Nama Brigjen Hendra Kurniawan mencuri perhatian lantaran dianggap pernah terseret kasus Ferdy Sambo. Padahal, ia bukanlah polisi yang pernah terseret kasus tersebut, melainkan Pati yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri.

Sedangkan Brigjen Hendra Kurniawan yang sempat terseret kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo adalah Karo Paminal Divpropam Polri yang tercatat tengah menjalani proses hukum sejak 2022.

Kabar itu dibenarkan istri mantan Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri Hendra Kurniawan, Seali Syah, melalui akun Instagram pribadinya. Hendra yang diangkat sebagai Kapolda Banten bukanlah suaminya.

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