Daftar Komjen yang Dimutasi Kapolri, Ada yang Ditugaskan ke KSP

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi jabatan strategis di Mabes Polri. Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Mutasi langsung menyasar posisi Komjen di Korps Bhayangkara. Di antaranya, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Adapun jabatan Irwasum Polri kini dijabat Komjen Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya.

Sedangkan Komjen Wahyu Widada dipindah ke Pati Itwasum Polri untuk ditugaskan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kemudian, jabatan Kapolda Metro Jaya yang ditinggalkan Komjen Asep Edi ditempati Irjen Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.

Komjen Yuda Gustawan telah dialihkan sebagai Pati Baintelkam Polri untuk penugasan pada Kantor Staf Presiden (KSP). Jabatan Kabaintelkam selanjutnya diisi Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti.

Kemudian, untuk Kabareskrim, Komjen Syahardiantono pun juga dialihkan sebagai Pati Bareskrim untuk ditugaskan pada KSP.

Posisi Kabareskrim Polri kini diisi Irjen Asep Safrudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau (Kepri).