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Kapolri Mutasi Besar-besaran Kapolda dan Wakapolda, Ini Daftarnya Lengkapnya

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |10:25 WIB
Kapolri Mutasi Besar-besaran Kapolda dan Wakapolda, Ini Daftarnya Lengkapnya
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Di antaranya adalah Kapolda dan Wakapolda yang dirombak di awal masa jabatannya usai dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10/2026).

Berdasarkan Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada Jumat 2 Oktober 2026, berikut daftar Kapolda dan Wakapolda yang dimutasi Kapolri:

- Komjen Pol Asep Edi Suheri dari Kapolda Metro Jaya diangkat menjadi Irwasum Polri.

- Irjen Dadang Hartanto dari Kapolda Maluku diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya.

- Irjen Suwondo Nainggolan dari ASLOG Kapolri diangkat menjadi Kapolda Maluku.

- Irjen Pol Asep Safrudin dari Kapolda Kepri diangkat menjadi Kabareskrim Polri.

- Irjen Suhendri dari Teknisi Jibom Utama Korbrimob Polri diangkat menjadi Kapolda Kepri.

- Irjen Hery Herjawan dari Kapolda Riau diangkat menjadi Kabaharkam Polri.

- Irjen Pol Rudi Darmoko dari Kapolda NTT diangkat menjadi Kalemdiklat Polri.

      
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