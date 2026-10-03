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Irjen Nunung Digeser, Brigjen Putu Ditunjuk Jadi Wakabareskrim Polri

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |09:42 WIB
Irjen Nunung Digeser, Brigjen Putu Ditunjuk Jadi Wakabareskrim Polri
Irjen Pol Nunung Syaifuddin (Foto: Dok Polri
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JAKARTA - Irjen Pol Nunung Syaifuddin masuk dalam daftar mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia harus melepas jabatannya sebagai Wakabareskrim Polri.

Merujuk Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada Jumat 2 Oktober 2026. Irjen Pol Nunung Syaifuddin dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian TK I Sespim Lemdikat Polri. 

Sementara posisinya akan diisi Brigjen Putu Putera Sadana. Sebelum ditunjuk menjadi Wakabareskrim, Brigjen Putu menjabat sebagai Pati Bareskrim yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10/2026).

Kapolri juga memutasi Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin diangkat menjadi Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Syahardiantono. Sedangkan Syahardiantono dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP).

(Arief Setyadi )

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