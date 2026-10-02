Panji Tribrata Diserahkan ke Kapolri Baru, Polri Ungkap Makna Tradisi Pergantian Kepemimpinan

JAKARTA - Mabes Polri menggelar upacara tradisi penyerahan Panji Tribrata di Lapangan Bhayangkara, Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pergantian kepemimpinan Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepada Jenderal Suyudi Ario Seto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, tradisi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan memiliki makna sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian pejabat Polri yang telah menjalankan tugas sekaligus menerima amanah baru.

"Yang tentunya makna ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan, pengabdian pejabat di Polri yang telah melaksanakan tugas, sekaligus peneguhan kembali nilai-nilai dan tentunya adalah amanah institusi dalam menyongsong kepemimpinan berikutnya," kata Trunoyudo, Jumat (2/10/2026).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, digelar upacara tradisi penyerahan Panji dan Farewell Parade di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri.

Trunoyudo mengatakan, Panji Polri Tribrata menjadi bagian penting dalam tradisi tersebut karena merupakan simbol kehormatan serta nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri.