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Jenderal Listyo Sigit Resmi Serahkan Panji Tribrata ke Kapolri Suyudi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |17:35 WIB
Jenderal Listyo Sigit Resmi Serahkan Panji Tribrata ke Kapolri Suyudi
Upacara Sertijab Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto.
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JAKARTA — Mabes Polri menggelar upacara penyerahan Panji Polri Tribrata dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, prosesi penyerahan panji kepolisian dibawakan oleh pasukan berpakaian dinas putih. Panji berlogo Tribrata tersebut diserahkan secara langsung dari Jenderal Sigit kepada Jenderal Suyudi.

Tradisi ini menjadi simbol pilar peralihan estafet kepemimpinan, wewenang, serta tanggung jawab komando tertinggi dari pejabat lama kepada Kapolri baru yang akan memimpin Korps Bhayangkara.

“Ini merupakan bagian dari rangkaian pergantian kepemimpinan di lingkungan Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, di Lapangan Bhayangkara.

Trunoyudo menjelaskan bahwa tradisi penyerahan panji kepolisian memiliki makna penghormatan mendalam terhadap perjalanan pengabdian pejabat Polri sebelumnya.

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