Suyudi Jadi Kapolri, Momentum Perkuat Transformasi Polri

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada Kamis 1 Oktober 2026. Perwira Polri dengan jejak pengalaman sebagai reserse itu pun resmi menyandang bintang 4.

Menurut Pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian kepemimpinan baru tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat transformasi Polri. Setidaknya dapat dimanfaatkan untuk semakin memperkuat orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Suyudi, ia pun menaruh harapan mampu menghadirkan sosok kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan rasa aman.

“Menurut saya, Presiden Prabowo telah memilih sosok yang tepat untuk memimpin Polri. Visi yang dibawa Jenderal Suyudi sangat luhur, yaitu menghadirkan polisi yang memberikan rasa aman, bukan rasa takut, serta memberikan pertolongan, bukan kerumitan,” ujar Ary dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/10/2026).

Bagi Ary, visi yang dibawa Suyudi memiliki arti penting karena menempatkan kebutuhan dan rasa aman masyarakat sebagai bagian utama dari pelaksanaan tugas kepolisian. Ia menilai kehadiran polisi seharusnya tidak hanya terlihat dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui pelayanan dan perlindungan.

“Polisi hadir bukan sekadar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pertolongan kepada masyarakat. Ketika masyarakat melihat polisi dan merasa aman, di situlah kehadiran negara benar-benar dirasakan,” tuturnya.

Ary berpandangan, penerapan visi tersebut membutuhkan personel kepolisian yang memiliki kemampuan profesional sekaligus karakter yang kuat. Menurutnya, aspek kematangan emosional dan integritas juga menjadi bagian penting dalam menjalankan kewenangan kepolisian.