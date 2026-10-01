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Cerita Jenderal Suyudi Dapat Kabar Jadi Calon Kapolri Pagi Tadi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |18:53 WIB
Cerita Jenderal Suyudi Dapat Kabar Jadi Calon Kapolri Pagi Tadi
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menceritakan awal mula dirinya mempersiapkan diri, untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Suyudi mengaku baru mendapat informasi mengenai pencalonan dirinya sebagai Kapolri pada pagi tadi.

“Jadi kalau itu kami baru mendapatkan informasi tadi pagi, sehingga kami langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan,” kata Jenderal Suyudi, Kamis (1/10/2026).

Suyudi mengaku setelah mendapat kabar tersebut, dirinya langsung mematangkan konsep untuk menjalani uji kelayakan di DPR.

"Kami sudah punya konsep-konsepnya, tentunya tadi dalam waktu yang terbatas kami matangkan kembali," ujarnya.

Pengangkatan Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat masing-masing sebagai Kapolri dan Wakapolri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 96-97 Polri Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

 

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