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Dilantik Jadi Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Sandang Bintang 4

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |15:08 WIB
Dilantik Jadi Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Sandang Bintang 4
Presiden Prabowo Subianto sematkan bintang 4 di pundak Suyudi (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026). Pengangkatan Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat sebagai Kapolri dan Wakapolri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 96 dan 97 Polri Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dengan pengangkatan sebagai Kapolri, Suyudi juga naik pangkat menjadi Jenderal Polisi. Ia menyandang bintang empat di pundak setelah disematkan Presiden Prabowo.

“Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, Suyudi yang dilantik sebagai Kapolri kemudian menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Diketahui, DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) perihal permohonan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Setelah menjalani proses tersebut, DPR menyepakati Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Di sisi lain, DPR juga menyetujui pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dengan hormat.

(Arief Setyadi )

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