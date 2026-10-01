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Kenapa Proses Fit and Proper Test Calon Kapolri Suyudi Berjalan Kilat? Ini Penjelasan DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |12:11 WIB
Kenapa Proses Fit and Proper Test Calon Kapolri Suyudi Berjalan Kilat? Ini Penjelasan DPR
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri. Ia berkata, tak ada permasalahan selama proses uji kelayakan yang dilakukan Komisi III DPR RI.

"Dari laporan yang kami terima bahwa tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan di Komisi III karena memang Komisi III yang melakukan fit and proper dan alhamdulillah secara aklamasi tadi di Komisi III menyetujui untuk penetapan pencalonan calon Kapolri yang baru. Kalau reshuffle nanti tanya ke Presiden, ke Istana," kata Puan usai rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Puan menegaskan, proses uji kelayakan dan kepatutan telah sesuai mekanisme dan tata tertib. Untuk itu, ia menilai, hasil uji kelayakan dan kepatutan bisa segera ditindaklanjuti.

"Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan ya sesuai mekanisme dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan," ujar Puan.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI sepakat mengesahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo di paripurna DPR RI.

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