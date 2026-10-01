Komjen Suyudi Hormat ke Eks Wakapolri Adang Daradjatun Usai Fit and Proper Test Calon Kapolri

JAKARTA - Komisi III DPR RI setuju untuk mengesahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri usai menggelar fit and proper test, Kamis (1/10/2026). Suyudi pun langsung menyalami satu per satu pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.

Momen itu bermula ketika Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan untuk membawa hasil fit and proper test, yakni Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di rapat paripurna.

"Apakah secara aklamasi dapat disetujui?" tanya Habiburokhman.

"Setuju," seru para peserta.

Setelah rapat ditutup, Suyudi terlihat langsung beranjak dari kursi dan berjalan ke arah pimpinan Komisi III DPR RI. Lantas, Suyudi menyalami satu per satu pimpinan Komisi III DPR RI seperti Habiburokhman, Ahmad Sahroni, Dede Indra Permana, dan Nazaruddin Dek Gam.

Kemudian, ia juga menyalami satu per satu anggota Komisi III DPR RI lainnya, termasuk Adang Daradjatun. Setiba di hadapan Adang, Suyudi melayangkan hormat.

Kemudian, Suyudi menyalami Adang dan langsung meninggalkan ruang rapat Komisi III DPR RI. DPR RI pun dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Suyudi menjadi Kapolri.