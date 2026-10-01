Curi Kotak Amal Masjid di Kebayoran Lama, Pria Ini Diciduk Warga

JAKARTA - Seorang pria berinisial P diciduk warga setelah kepergok mencuri kotak amal di Masjid Al-Ikhlas, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, pria tersebut berhasil dievakuasi sehingga terhindar dari amukan warga yang kesal atas aksinya.

Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Ahmad Ilyas, mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa, 29 September 2026. Pelaku sempat mencoba mengambil kotak amal yang berada di area utama masjid, tetapi gagal karena pintu terkunci rapat.

"Pelaku akhirnya mengincar kotak amal yang ada di area luar masjid. Namun, aksinya tepergok warga," ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, aksi pelaku diketahui warga setelah terdengar suara gaduh di sekitar area masjid. Warga yang curiga kemudian mengecek lokasi dan menemukan pelaku bersembunyi di dalam kamar mandi.

"Dari rekaman CCTV, pelaku sebelumnya terlihat memantau situasi sekitar terlebih dahulu," katanya.