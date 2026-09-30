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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Lebat di Bogor-Depok

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Lebat di Bogor-Depok
Cuaca Hujan (foto: Illustrasi AI)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jabodetabek akan mengalami hujan pada Rabu (30/9/2026). Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Bogor dan Depok pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari, cuaca Jabodetabek secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. 

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, sebagian wilayah Jabodetabek diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada siang hingga sore hari.

 

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