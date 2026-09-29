Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Bogor Hujan Ringan

JAKARTA - Cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (29/9/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta diprakirakan cerah seperti di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Sementara hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Adapun Kota Bekasi diprakirakan cerah.

Untuk wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan cerah. Sedangkan Kota Tangerang Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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