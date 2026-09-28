Dicecar DPR, Kalapas Cibinong Akui Perintahkan Anak Buah Pindahkan Barang Temuan Ombudsman

JAKARTA - Hilangnya barang-barang seperti AC hingga sofa saat kunjungan kerja (kunker) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang meninjau lokasi fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Jumat 25 September turut menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9/2026).

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo mencecar Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) nonaktif Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Wisnu Hani Putranto apakah turut memerintahkan untuk memindahkan barang-barang tersebut.

"Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan Ombudsman, hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja, dan seterusnya itu, siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak?" tanya Yanuar dalam rapat.

Wisnu pun mengakui telah memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan sejumlah barang-barang yang sebelumnya ditemukan dalam inspeksi dadakan (sidak) Ombudsman Republik Indonesia. Alasannya, karena barang-barang tersebut tidak termasuk Barang Milik Negara (BMN).

"Siap. Mohon izin, Bapak. Yang memerintahkan adalah saya, Bapak," jawabnya.

"Kenapa Anda perintahkan?" tanya Yanuar lagi.