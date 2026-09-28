Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dicecar DPR, Kalapas Cibinong Akui Perintahkan Anak Buah Pindahkan Barang Temuan Ombudsman

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |14:12 WIB
Dicecar DPR, Kalapas Cibinong Akui Perintahkan Anak Buah Pindahkan Barang Temuan Ombudsman
Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hilangnya barang-barang seperti AC hingga sofa saat kunjungan kerja (kunker) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang meninjau lokasi fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Jumat 25 September turut menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9/2026).

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo mencecar Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) nonaktif Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Wisnu Hani Putranto apakah turut memerintahkan untuk memindahkan barang-barang tersebut.

"Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan Ombudsman, hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja, dan seterusnya itu, siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak?" tanya Yanuar dalam rapat.

Wisnu pun mengakui telah memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan sejumlah barang-barang yang sebelumnya ditemukan dalam inspeksi dadakan (sidak) Ombudsman Republik Indonesia. Alasannya, karena barang-barang tersebut tidak termasuk Barang Milik Negara (BMN).

"Siap. Mohon izin, Bapak. Yang memerintahkan adalah saya, Bapak," jawabnya.

"Kenapa Anda perintahkan?" tanya Yanuar lagi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244642/rdp_komisi_xiii_dpr_ri-5RVL_large.jpg
Terungkap! 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong Tak Terdaftar di Sistem Barang Milik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244275/menteri_imipas-OJtF_large.jpg
Menteri Imipas Bakal Dalami 'Rumah Mewah' di Lapas Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244169/klaster_mewah-LcFs_large.jpg
Buntut Temuan 'Klaster Mewah', DPR Panggil Ombudsman hingga Kalapas Cibinong Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/24/337/1954871/soal-temuan-ombudsman-dirjen-pas-klaim-sudah-bersihkan-barang-mewah-di-lapas-sukamiskin-h7EdBPbBZi.jpg
Soal Temuan Ombudsman, Dirjen PAS Klaim Sudah 'Bersihkan' Barang Mewah di Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/21/337/1953990/berkaca-dari-sel-mewah-setnov-kemenkumham-diminta-tingkatkan-pengawasan-di-lapas-koruptor-vGdseHq2Cy.jpg
Berkaca dari Sel Mewah Setnov, Kemenkumham Diminta Tingkatkan Pengawasan di Lapas Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/21/337/1953748/sel-mewah-setnov-di-lapas-sukamiskin-napi-koruptor-dinilai-harus-dimiskinkan-ZyXJx5v8JT.jpg
Sel Mewah Setnov di Lapas Sukamiskin, Napi Koruptor Dinilai Harus Dimiskinkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement