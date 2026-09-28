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Heboh Fenomena Harvest Moon, Pertanda Bencana Besar?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |03:01 WIB
Heboh Fenomena Harvest Moon, Pertanda Bencana Besar?
Fenomena Harvest Moon (Foto: Ilustrasi/BMKG)
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JAKARTA - Fenomena Harvest Moon pada Sabtu 26 September 2026 malam bukan pertanda akan terjadi gempa bumi maupun erupsi gunung api. Namun, masyarakat di wilayah pesisir perlu mewaspadai potensi banjir rob akibat pasang laut.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono menjelaskan, Harvest Moon merupakan nama tradisional untuk purnama yang paling dekat dengan ekuinoks September. Secara fisik, fenomena tersebut tetap merupakan Bulan purnama biasa.

"Harvest Moon tidak memicu gempa bumi, letusan gunung api, tsunami tektonik, atau cuaca ekstrem. Tidak ada mekanisme fisika yang membuat nama 'Harvest Moon' mempunyai kemampuan khusus menghasilkan bencana. Yang memang nyata secara ilmiah adalah pengaruh konfigurasi Matahari-Bumi-Bulan terhadap pasang surut laut," kata Daryono, Minggu (27/9/2026).

Menurutnya, saat purnama, Matahari, Bumi, dan Bulan berada hampir segaris. Kondisi tersebut menghasilkan rentang pasang-surut yang disebut spring tide atau pasang purnama.

"Fenomena seperti ini sebenarnya terjadi sekitar dua kali setiap bulan lunar, yakni di sekitar Bulan baru dan purnama, sehingga bukan sesuatu yang luar biasa atau hanya terjadi ketika Harvest Moon," ujarnya.

Daryono menegaskan, pasang purnama tidak secara otomatis menyebabkan banjir rob. Potensi genangan di pesisir dipengaruhi sejumlah faktor, seperti tinggi pasang lokal, angin yang mendorong air menuju pantai, gelombang, tekanan atmosfer, bentuk garis pantai dan dasar laut, hingga tinggi muka laut relatif terhadap daratan.

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