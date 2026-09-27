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Kecelakaan Pesawat Tewaskan 17 Orang Termasuk Bayi dan 2 Jenderal AD

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |13:05 WIB
Kecelakaan Pesawat Tewaskan 17 Orang Termasuk Bayi dan 2 Jenderal AD
Ilustrasi.
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KINSHASA — Tujuh belas orang, termasuk dua jenderal Angkatan Darat (AD) dan seorang bayi, tewas dalam kecelakaan pesawat di bagian barat daya Republik Demokratik Kongo.

Menurut Wakil Gubernur Provinsi Kwango, Remy Saki, pesawat tersebut jatuh pada Jumat (25/9/2026) di Kenge, ibu kota Provinsi Kwango. Dia juga mengumumkan bahwa insiden itu menewaskan 17 orang, lebih tinggi dari laporan awal yang menyebutkan 13 korban jiwa.

"Berbeda dengan jumlah awal 13 korban tewas, kami menemukan 16 jenazah orang dewasa dan satu jenazah bayi, sehingga totalnya menjadi 17 orang," ujar Saki pada Sabtu (26/9/2026).

Dilansir TRT, pesawat kecil yang dioperasikan oleh Tracep itu lepas landas dari Bandara Kikwit pada pukul 13.50 menuju Kinshasa, sebelum jatuh sekitar 15 menit kemudian dan terbakar, ungkapnya.

Saki mengatakan jumlah korban jiwa direvisi setelah kobaran api di lokasi bangkai pesawat berhasil dipadamkan.

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