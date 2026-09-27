MADIUN - Seorang penumpang perempuan bernama Avila Fatikhasari mengalami kecelakaan saat hendak turun dari kereta api di Stasiun Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Korban turun ketika rangkaian PLB 7044A (Sangkuriang) mulai bergerak meninggalkan stasiun.
Korban mengalami kendala hingga terseret rangkaian kereta. Insiden itu menyebabkan korban mengalami luka berat pada bagian kaki dan membutuhkan penanganan medis.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, jajaran KAI Daop 7 Madiun langsung melakukan penanganan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan medis.
KAI mengingatkan penumpang untuk tidak memaksakan diri turun maupun naik ketika kereta sudah mulai bergerak. Penumpang yang membutuhkan bantuan diminta segera menghubungi petugas agar proses naik atau turun dapat dilakukan dengan aman.