Duh! Penumpang Perempuan Ini Terseret hingga Patah Kaki karena Turun saat Kereta Mulai Jalan

MADIUN - Seorang penumpang perempuan bernama Avila Fatikhasari mengalami kecelakaan saat hendak turun dari kereta api di Stasiun Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Korban turun ketika rangkaian PLB 7044A (Sangkuriang) mulai bergerak meninggalkan stasiun.

Korban mengalami kendala hingga terseret rangkaian kereta. Insiden itu menyebabkan korban mengalami luka berat pada bagian kaki dan membutuhkan penanganan medis.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, jajaran KAI Daop 7 Madiun langsung melakukan penanganan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan medis.

“Kami sangat prihatin atas kejadian yang dialami pelanggan kami. Perhatian dan doa kami menyertai korban serta keluarga. Semoga korban segera mendapatkan kesembuhan dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi ini,” ujar Tohari dikutip dari iNews Madiun, Sabtu (26/9/2026).

KAI mengingatkan penumpang untuk tidak memaksakan diri turun maupun naik ketika kereta sudah mulai bergerak. Penumpang yang membutuhkan bantuan diminta segera menghubungi petugas agar proses naik atau turun dapat dilakukan dengan aman.