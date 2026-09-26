Istri Dokter Tewas Bersimbah Darah di Kamar, Polisi Periksa Suami dan Adik Korban

CIREBON - Polisi menyelidiki kematian Karningsih (66), istri seorang dokter yang ditemukan bersimbah darah di kamar rumahnya di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Rumah korban yang berada di pinggir jalan raya tersebut masih dipasangi garis polisi setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Suasana rumah duka juga dipenuhi warga yang melayat serta karangan bunga.

Penyidik Polresta Cirebon telah memeriksa sebanyak tujuh saksi untuk dimintai keterangan, termasuk suami dan adik korban.

Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kompol Irfan Alireja mengatakan, pemeriksaan terhadap tujuh saksi dilakukan untuk mencari petunjuk terkait peristiwa tersebut.

"Kami telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan 7 saksi," ujar Kompol Irfan, dikutip, Sabtu (26/9/2026).

Polisi juga berencana melibatkan tim Inafis Polda Jabar untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam di lokasi kejadian.

‘’Dari pemeriksaan awal, polisi belum menemukan barang yang hilang maupun kerusakan di rumah korban,’’pungkasnya.