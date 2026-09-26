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Heboh! Ayah Kandung Nekat Tusuk Anak hingga Tewas, Begini Duduk Perkaranya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |01:00 WIB
Heboh! Ayah Kandung Nekat Tusuk Anak hingga Tewas, Begini Duduk Perkaranya
Ilustrasi Korban Penusukan
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KUDUS – Seorang pria berinisial T (70) terlibat perkelahian dengan anak bungsunya, FA (34), hingga berujung putranya tersebut meregang nyawa. Peristiwa itu terjadi di Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Kepala Desa Jati Kulon Hery Supriyanto mengatakan, pertengkaran keduanya kerap terjadi ketika FA pulang larut malam dalam kondisi mabuk. Konflik bahkan pernah dipicu tindakan FA yang merusak barang milik ayahnya.

“Setiap pulang malam hari selalu cekcok dengan ayahnya. Alat pancing ayahnya juga pernah dibakar,” ujar Hery, Jumat (25/9/2026).

Keterangan tersebut diperkuat Ketua RT setempat, Supardi. Menurutnya, pertengkaran ayah dan anak itu berlangsung berulang, bahkan T disebut beberapa kali menjadi sasaran kekerasan anaknya.

“Tidak hanya semalam. Setiap harinya memang sering ribut. Anaknya setiap pulang pasti mabuk dan ayahnya dipukuli,” kata Supardi.

Sementara itu, Kapolsek Jati AKP Subkhan mengatakan, pihaknya masih menyelidiki rangkaian kejadian untuk mengetahui secara utuh apa yang terjadi sebelum penusukan.

“Ayahnya sudah jengah dengan perilaku anaknya yang sering mabuk dan memukulinya. Untuk lengkapnya masih kami lakukan pemeriksaan,” kata AKP Subkhan.

FA yang mengalami luka pada bagian dada kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun, setelah menjalani perawatan, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan tewas pukul 01.45 WIB.

“Ada luka tusukan di bagian dada. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, korban meninggal,” ujarnya.

 

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