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Polisi Tangkap Pembunuh Wanita yang Tewas di Hotel Jakpus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |09:46 WIB
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita yang Tewas di Hotel Jakpus
Kasus Pembunuhan di Hotel Jakpus (foto: Okezone)
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JAKARTA - Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita berinisial IR (20), yang ditemukan tewas di Hotel Mustika Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus).

“Pelaku (pembunuhan) berinisial SMA yang merupakan warga Kabupaten Tangerang,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rohim, Selasa (15/9/2026).

Rohim mengungkapkan, polisi terus melakukan pengejaran terhadap SMA setelah menerima laporan peristiwa tersebut.

Namun, kata Rohim, setelah melancarkan aksinya, SMA diduga sengaja menggunakan identitas palsu dan menghilangkan barang bukti. Bahkan, ia kabur dengan berpindah-pindah tempat.

 

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