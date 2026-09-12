Polisi: 3 Pelaku Pengeroyokan Pedagang Cermin Tak Terafiliasi Ormas

JAKARTA - Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, memastikan tiga pelaku pengeroyokan terhadap pedagang cermin hingga tewas, Bambang Setiawan (BS), saat demo rusuh perampasan aset, tidak terafiliasi organisasi masyarakat atau instansi tertentu.

"Apakah ada tergabung dengan organisasi tertentu atau tadi kalau dari teman-teman menanyakan instansi tertentu, kami pastikan tidak ada. Hasil keterangan yang disampaikan para pelaku, mereka tidak terafiliasi dengan organisasi ataupun anggota organisasi tertentu," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (12/9/2026).

Menurutnya, ketiganya merupakan pekerja serabutan yang ikut terlibat dalam aksi kerusuhan di Pejompongan. Mereka berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29), yang diciduk polisi di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (11/9/2026).

Dia menerangkan, berdasarkan hasil penyidikan, tidak ada keterkaitan antara para pelaku dengan kelompok mana pun. Profil ketiga tersangka sehari-harinya merupakan pekerja kasar serabutan yang mencari nafkah di sekitar lokasi kejadian, meski dia tak menjelaskan secara detail jenis pekerjaannya.

"Profilnya sendiri bahwa ketiganya merupakan pekerja kasar, serabutan, yang melaksanakan atau mencari nafkah dengan mencari pekerjaan-pekerjaan yang dadakan, ya serabutan," ungkap dia.

Dia menambahkan, atas perbuatannya, ketiga pelaku kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat Pasal 262 ayat (3) atau ayat (4) serta Pasal 466 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara.



(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.