Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Abah Setu Minta Maaf, Polisi Masih Dalami Dugaan Penghinaan Nabi Muhammad

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |20:05 WIB
Abah Setu Minta Maaf, Polisi Masih Dalami Dugaan Penghinaan Nabi Muhammad
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi melakukan klarifikasi terhadap Asep Setiawan terkait dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam proses tersebut, pria yang disapa Abah Setu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut permintaan maaf tersebut disampaikan langsung dalam forum yang turut dihadiri sejumlah pihak terkait.

"Asep Setiawan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menimbulkan keberatan di tengah masyarakat," kata Budi, dikutip Jumat (11/9/2026).

Mediasi tersebut melibatkan unsur MUI Kabupaten Bekasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Kendati Abah Setu telah menyampaikan permohonan maaf, polisi belum menyatakan persoalan tersebut selesai. Kepolisian masih menggali informasi dari pihak-pihak terkait.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/338/3241272//penangkapan_narkoba-UuFj_large.jpg
Ngeri! Jaringan Narkoba di Bekasi Dilengkapi Senpi, 5 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/338/3241372//dollar-4DqF_large.jpg
Terkuak di Balik Kasus 34 Lembar Uang Dollar Singapura Palsu, Ada Janji Bayaran 51.000 SGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240717//kejagung-Isy0_large.jpg
Hormati Proses Hukum, Kejagung Persilakan Polisi Periksa Febrio Adiono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/338/3240674//ditlantas_polda_metro_jaya_bagikan_20_ribu_masker-D2tx_large.jpeg
Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20 Ribu Masker kepada Pengemudi Ojol di Tengah Sebaran Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/338/3240560//polisi_semprot_jalan_ibu_kota_cegah_sebaran_abu_gunung_anak_krakatau-hJTr_large.jpg
Cegah Sebaran Abu Gunung Anak Krakatau, Polisi Semprot Jalan Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/338/3240315//penangkapan_narkoba-uTIY_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 29 Cartridge Etomidate dengan Modus Sistem Tempel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement