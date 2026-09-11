Abah Setu Minta Maaf, Polisi Masih Dalami Dugaan Penghinaan Nabi Muhammad

JAKARTA - Polisi melakukan klarifikasi terhadap Asep Setiawan terkait dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam proses tersebut, pria yang disapa Abah Setu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut permintaan maaf tersebut disampaikan langsung dalam forum yang turut dihadiri sejumlah pihak terkait.

"Asep Setiawan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menimbulkan keberatan di tengah masyarakat," kata Budi, dikutip Jumat (11/9/2026).

Mediasi tersebut melibatkan unsur MUI Kabupaten Bekasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Kendati Abah Setu telah menyampaikan permohonan maaf, polisi belum menyatakan persoalan tersebut selesai. Kepolisian masih menggali informasi dari pihak-pihak terkait.